Donna accoltella ex compagno a Vallecrosia

Vallecrosia. Una donna ha ferito l’ex fidanzato con un coltello. E’ successo la scorsa notte, intorno alle 4,30 a Vallecrosia. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, i due, entrambi di circa 50 anni, si trovavano all’interno dell’appartamento in cui avevano convissuto quando, al culmine di una lite, la donna ha preso un coltello da cucina e ha ferito l’ex.

L’uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e dimesso in mattinata: le ferite riportate non sono gravi. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Bordighera, che stanno ricostruendo l’accaduto. Ancora al vaglio degli inquirenti la posizione della donna, che potrebbe essere denunciata a piede libero per l’aggressione all’ex convivente.