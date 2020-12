Dolceacqua, è morto Luciano Mauro: il pacifista che aveva oltrepassato la zona rossa del G8

Dolceacqua. E’ morto Luciano Mauro, attivista, pacifista e “no border” divenuto famoso per essere stato il primo (e anche l’unico) ad aver superato, con un grande balzo, la blindatissima zona rossa del G8 di Genova. In quell’occasione il giornalista Adriano Sofri lo definì su Repubblica “il gran vegliardo”. Sempre vestito di bianco, Luciano Mauro ha partecipato a numerose manifestazioni a favore della riapertura delle frontiere e per il rispetto dei diritti delle persone migranti.

In tanti lo ricordano con affetto, per la sua grande generosità e la capacità di non tirarsi mai indietro quando qualcuno aveva bisogno del suo aiuto.