Dolceacqua, anziano scivola in un fossato. Salvato dai Vigili del Fuoco

Dolceacqua. Un uomo di 85 anni, cittadino francese, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Ventimiglia dopo essere scivolato in un fossato in località Casa Villa Talla a Dolceacqua, nei pressi della strada provinciale 70.

I soccorsi non sono stati semplici a causa delle difficoltà di restare in contatto telefonico con l’anziano per via dello scarso segnale captato nella zona. Il punto esatto in cui si trovava l’uomo è stato individuato dai vigili del fuoco grazie a un geolocalizzatore e questo ha consentito che l’intervento si concludesse in modo positivo.

L’anziano, che lamenta dolore a una spalla, è stato affidato a un equipaggio della croce verde intemelia.