Diano Marina, rissa al bar: intervengono i carabinieri

Diano Marina. Rissa al bar “Il buco” di via Milano poco prima delle 20 di ieri. Protagonisti quattro albanesi, che si sono affrontanti, lanciandosi sedie e bicchieri, per motivi ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Quando sul posto sono sopraggiunte diverse pattuglie di militari, tre dei contendenti sono scappati a bordo di un’auto e sono stati rintracciati poco lontano. Il quarto albanese si è invece allontanato da solo, a bordo di un’auto ma è stato subito fermato dai carabinieri.

Tutti e quattro sono stati denunciati per rissa, danneggiamento aggravato (perché il fatto è stato commesso in luogo pubblico). Il quarto dovrà rispondere anche di guida in stato di ebbrezza, avendo un tasso alcolico nel sangue pari a circa 1,50 g/l.