Diano Marina. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dello stabile andato a fuoco nella prima mattinata di ieri in via Generale Ardoino: le fiamme sprigionate dal terrazzo hanno raggiunto l’alloggio e le mansarde interessando anche il tetto.

Il sindaco Giacomo Chiappori con un’ordinanza ha quindi interdetto il traffico sull’Aurelia, intimando al condominio di mettere in sicurezza tegole e cornicione che rischiavano di cadere sulla strada mettendo a rischio il passaggio di veicoli e persone.

Foto 2 di 2



L’ordinanza, emessa nel pomeriggio di ieri, prevede che i lavori vengano conclusi entro 48 ore: si pensa di poter riaprire la strada già nel primo pomeriggio di domani.