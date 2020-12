Diano Marina.Rimane chiusa in entrambi la strada statale Aurelia in entrambe le direzioni, nel comune di Diano Marina a causa dell’incendio che nella prima mattina di oggi ha devastato una palazzina. Il traffico veicolare viene deviato nel centro della Città degli Aranci, in viale Kennedy, oppure lungo l’ A10.

Indagini sono in corso per stabilire l’origine dell’incendio che, all’alba di oggi, ha devastato un’intera palazzina in via Generale Ardoino, a Diano Marina. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione coordinati dal capitano Davide Leo, comandante del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Imperia.

Foto 5 di 5









Stando a quanto ricostruito fino ad ora, il rogo è divampato su un balcone del secondo di tre piani, dove oltre a bombole di gas, erano presenti cartoni e spazzatura. Da qui le fiamme si sono propagate al terzo piano, interessando mansarda e tetto dell’immobile, abitato da tre famiglie, tutte evacuate. Dopo aver spento l’incendio, i vigili del fuoco stanno verificando l’eventuale presenza di danni strutturali