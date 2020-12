Diano Marina. Un incendio ha devastato una abitazione in via Generale Ardoino, sull’Aurelia: si tratta di un appartamento al secondo piano di una palazzina di due, che verso le 5.45, per cause da stabilire, è stato teatro del rogo. Le fiamme hanno coinvolto almeno due stanze e il tetto. All’interno vivono due anziani che hanno avuto bisogno delle cure mediche.

Massiccio l’intervento della macchina dei soccorso che ha visto all’opera oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Imperia, anche i carabinieri, ambulanze, polizia e vigili urbani. Sembra che all’interno dell’abitazione sia presente anche una bombola del gas.

I pompieri si stanno occupando di spegnere il tetto dove sono ancora presenti dei piccoli roghi. L’intero palazzo è stato fatto evacuare.