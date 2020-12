Diano Marina, decreto di Natale: task force dei vigili per i controlli anti covid

Diano Marina. L’obiettivo è quello di bloccare l’eventuale esodo verso le 6000 seconde case e prevenire possibilità di assembramento a Natale e poi a Capodanno in base al nuovo Dpcm.

Per il giorno di Natale il comando della polizia municipale della Città degli aranci diretto dal comandante Franco Mistretta schiererà sul campo 4 pattuglie, due dedicate alla vigilanza e ai controlli anti Covid inseriti nel protocollo provinciale coordinato dal questore Pietro Milone e due dedicate ai controlli ordinari, schierando sul campo quasi tutto il personale a disposizione.

«In pratica – dice Mistretta – opereremo a pieno regime per far rispettare il nuovo decreto di Natale. In questo fine settimana ci sono stati un po’ di arrivi, ma molti hanno dichiarato che rientreranno entro domenica sera». Non sarà possibile entrare nelle case per i controlli, come sottolineato dal premier Giuseppe Conte, ma i cittadini possono fare segnalazioni di situazioni eclatanti.

Qualche preoccupazione ulteriore c’è per la notte di Capodanno: data la probabilità che, soprattutto i giovani, cercheranno di violare le regole radunandosi per festeggiare: dal 21 dicembre al 6 gennaio e specialmente nei giorni di Natale, Santo Stefano e San Silvestro, saranno intensificati i controlli stradali e i posti di blocco all’uscita dell’A10 al casello di San Bartolomeo al Mare.