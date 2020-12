Diano Marina. A rischio l’iniziativa organizzata dal Comune da Gianni Rossi “Capodanno alla finestra“.

Il noto show man dianese la notte di San Silvestro avrebbe dovuto percorrere le vie della Città degli aranci a bordo di un carro allegorico scortato dalla polizia municipale augurando buon anno ai dianesi e proponendo loro un brindisi. Prevista anche la trasmissione in streaming sulle pagine social del Comune e di Gianni Rossi.

Foto 2 di 2



Secondo il Comitato Ordine pubblico della prefettura che ha chiesto ulteriore documentazione, però, la kermesse violerebbe i limiti stringenti della “zona rossa” decisa dal governo per le festività.

Sono in corso febbrili trattative tra l’amministrazione e la prefettura per dipanare la matassa. Una risposta definitiva è attesa per domani.