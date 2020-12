Decreto del sindaco, Babbo Natale può raggiungere Rocchetta Nervina nonostante il Covid

Rocchetta Nervina. Un vero e proprio atto, anche se goliardico, sottoscritto dal sindaco Claudio Basso, permetterà a Babbo Natale di portare i doni ai bambini di Rocchetta Nervina nonostante le restrizioni legate al Covid-19. E’ quando si legge nel documento, redatto nella forma di un decreto sindacale, e diffuso dall’amministratore per allietare le feste nel piccolo borgo della val Nervia.

«Poiché le vacanze di Natale si avvicinano, poiché il sorriso di un bambino non ha prezzo, poiché abbiamo il diritto di scappare un po’ e di prendere la vita dal miglior lato possibile, il Sindaco ha fatto un decreto per il comune di Rocchetta Nervina», ha scritto Basso, presentando l’atto che autorizza Babbo Natale a sorvolare il paese e distribuire regali ai bimbi.

Non manca, nel testo, una sottile ironia nei confronti delle decisioni prese dal governo Conte: «Visto i diversi DPCM che cambiano ogni settimana», ne è un esempio.

«Considerando le difficoltà locali incontrate, a causa della pandemia Covid19 che ha colpito l’Italia e il resto del mondo, nonché le legittime aspettative dei ragazzi di Rocchetta Nervina di un felice Natale – si legge – Considerando il chiaro e fondamentale desiderio della squadra comunale di portare gioia, amore e piacere in questo difficile anno 2020; considerando che non c’è niente di più bello di vedere il sorriso dei bambini la mattina del 25 dicembre quando scoprono i regali sotto l’albero illuminato e che questo decreto può far sorridere i più grandi» il sindaco ordina/decide:

Articolo 1: Autorizza Babbo Natale a sorvolare e atterrare nel Comune di Rocchetta Nervina per depositare i suoi regali, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2020.

Articolo 2: Autorizza l’eccezionale presenza di renne ed elfi sul territorio comunale di Rocchetta Nervina. La Polizia municipale ed i membri del consiglio comunale autenticheranno le pulci, i tatuaggi e i vaccini del branco di cervidi provenienti dalla Lapponia.

Articolo 3: Autorizza la presenza massima di sei elfi sul territorio del comune. Non essendo immuni dalla polvere di perlimpina, sarà obbligatorio indossare una mascherina quando entreranno furtivamente nei camini. Il gel idroalcolico sarà messo a loro disposizione.

Articolo 4: Rifiuta la presenza di Gargamella e altri personaggi cattivi che verrebbero a disturbare la gioia dei bambini e rovinare il loro Natale.

Articolo 5: Invita i bambini di Rocchetta Nervina a preparare dei biscotti e un bicchiere di latte per i folletti e Babbo Natale e le carote per le renne. In alternativa sarà ben gradito un bel disegno per Babbo Natale! Puoi inviarli al municipio (per email: info@comunedirocchettanervina.it) o consegnarli direttamente alla segreteria. Sarà cura del Comune inviare le creazioni al villaggio di Babbo Natale.

Articolo 6: il Consiglio Comunale è responsabile dell’esecuzione del presente decreto.

Articolo 7: il personale comunale, la Polizia Municipale, i consiglieri comunali, gli assessori, il vicesindaco e il sindaco si uniscono a questo decreto per augurarvi splendide vacanze di Natale.