Da Regione Liguria 10 milioni di euro per famiglie e microimprese

Genova. Regione Liguria, sulla scia del percorso avviato lo scorso anno con i sindacati, investe 10 milioni per alleggerire la pressione fiscale dopo un anno difficile per i liguri a causa dell’emergenza Covid.

Per le famiglie con almeno 2 figli a carico e un reddito fino a 28.000 euro viene introdotta una detrazione pari a 35 euro per ciascun figlio a carico, aumentata a 45 euro per ciascun figlio disabile.

Un contributo a fondo perduto una tantum viene dedicato alle microimprese per sostenere la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche quando a marzo finiranno i blocchi dei licenziamenti.

«Un aiuto concreto per dare pari dignità al lavoro dipendente e a quello autonomo – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Totti – dare una mano alle famiglie in difficoltà e, lasciando più soldi nelle tasche dei cittadini, provare a sostenere anche i consumi sul nostro territorio».