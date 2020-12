Da Bajardo al monte Bignone, escursione nel paese dei druidi

Imperia. Domenica 20 dicembre tribal trekking nel paese dei druidi.

«Terra sospesa, crocevia sulle valli, così lontana eppure così vicina, poiché da qui si arriva in ogni dove. Bajardo è uno dei paesi più alti della riviera dei fiori, dove in epoche non troppo lontane la lavanda cresceva spontanea e rigogliosa, e ci si alzava presto la mattina per andare a procurarsi il prezioso fiore, che sfamava gli abitanti.

Frequentato dal giovane Calvino negli anni duri della Resistenza partigiana, luogo sacro per le genti celtiche ed i drudi, i sacerdoti che proprio sulla sommità del borgo antico dedicavano riti propiziatori alle divinità durante gli equinozi, Bajardo va visitato e vissuto.

Per questo la nostra escursione partirà proprio dalla scoperta del paese, che ci racconterà dei tempi passati, e solo dopo andremo a ripercorrere uno dei cammini più usati dagli antichi Ligures, per raggiungere attraverso un percorso non difficoltoso ma molto panoramico la vetta del Monte Bignone, assurda fusione di preistoria ed epoca moderna, dove l’antico Castellaro perfettamente conservato lascia spazio ad un mostro creato dall’opera dell’uomo moderno: la funivia che nei primi anni del ‘900 vantava il record di essere la più lunga del mondo, e che oggi versa in stato di abbandono.

Questo itinerario ad anello attraverserà i boschi (dalla ZPS Ceppo – Tomena, al Parco Naturale San Romolo – monte Bignone), passerà sotto profonde gole e giganteschi massi, percorrerà il Sentiero Balcone con vedute sul mare e sui borghi della Val Nervia, ed una volta ritornati a Bajardo ci lascerà il ricordo dei paesaggi, della storia e delle fioriture particolarmente estese del minuscolo ciclamino e del narciso» – fanno sapere gli organizzatori.

DATI TECNICI

Dislivello: 650 metri

Durata: circa 5.30 h + 1 h per la visita al paese + soste

Difficoltà: E (escursionistica)

DATI LOGISTICI

Ore 8.30 Imperia Porto Maurizio presso il parcheggio del distributore prossimo allo svincolo autostradale, oppure ore 9.45 Bajardo spostamento con mezzi propri

INFO E PRENOTAZIONI

Barbara Campanini – 346 7944194 Guida Ambientale Escursionistica

EQUIPAGGIAMENTO

(I partecipanti troveranno sul sito myben.it i dettagli sui comportamenti da adottare secondo le norme Anticovid indicate dalle autorità!)

Per l’escursione è consigliabile dotarsi di bastoncini da trekking e scarponcini con buona suola e buoni calzettoni, pantaloni lunghi e abbigliamento da trekking possibilmente in tessuto tecnico con possibilità di ricambio, cappellino, mantella impermeabile, macchina fotografica, tazza MY e borraccia con scorta di almeno un litro e mezzo d’acqua.