Vallecrosia. Il gruppo Buonavoglia della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e Aceb di Camporosso hanno fatto tappa nel reparto di pediatria dell’ospedale di Imperia per distribuire doni ai bambini ricoverati in occasione delle festività natalizie.

«Quest’anno a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, non ci è stato possibile organizzare il trenino itinerante come lo scorso anno – spiegano i rappresentanti delle due associazioni – ma abbiamo voluto ugualmente esprimere la nostra vicinanza ai bambini ricoverati in pediatria per donare loro un sorriso.

In questo anno così difficile per tutti, nel pieno rispetto delle misure anti-covid una nostra rappresentanza composta dal vice-governatore della Croce Azzurra Ricotta Massimo e dal presidente di Aceb Urso Stefano, ha avuto l’autorizzazione per accedere al reparto. I nostri volontari nonostante le grosse difficoltà dettate dal particolare momento storico che stiamo attraversando hanno dimostrato affetto con piccoli gesti come questo».