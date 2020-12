Covid, Vallebona al fianco delle famiglie in difficoltà: buoni spesa per generi di prima necessità

Vallebona al fianco delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’Amministrazione comunale rilascerà infatti dei buoni spesa nominali ai nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi condizioni di disagio economico e sociale, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali. Gli interessati potranno presentare domanda entro lunedì 21 dicembre.

Una volta compilato l’apposito modulo, accessibile anche presso gli uffici comunali, dovrà essere inviato all’indirizzo comune@vallebona.info. È altresì possibile telefonare al numero 0184-290572 (dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.30): un operatore provvederà a compilare la domanda per conto dell’interessato, il quale sarà tenuto a perfezionare il tutto (apponendo la propria firma autografa e allegando all’istanza copia del proprio documento di identità) all’atto dell’erogazione del buono spesa. Gli assegnatari dei fondi messi a disposizione dal Governo saranno contattati via telefono o via email e verranno informati di essere beneficiari del bonus, dell’importo e delle modalità di ritiro e per spenderlo.

Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi di prima necessità in conseguenza alla situazione di emergenza epidemiologica in atto.

Il modello della domanda buoni pasto.