Covid, Toti: «Vaccine Day negli ospedali e nelle Rsa della Liguria, ridiamo speranza a regione»

Genova. «Il 2020 è stato un anno che è bene lasciarci alle spalle ma non dimenticare perché in questo 2020, che tanto dolore ha portato, abbiamo anche imparato molte cose su come affrontare il virus e oggi lo concludiamo nel migliore dei modi con l’avvio della campagna di vaccinazione nei nostri presidi ospedalieri e nelle Rsa. È un bel modo per ridare speranza a tutto il paese, a tutta la Liguria e per iniziare il 2021 nel migliore dei modi». Così dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’avvio, oggi, delle vaccinazioni anti Covid-19 nei presidi ospedalieri e nelle Rsa su tutto il territorio.

«Dopo l’avvio delle vaccinazioni il 27 dicembre al Policlinico San Martino – ha aggiunto Toti – oggi abbiamo iniziato a somministrare il vaccino anche negli altri 13 presìdi ospedalieri individuati in Liguria, grazie all’arrivo di 16 pizza box, ovvero le confezioni destinate ai centri di somministrazione. Per il 4 di gennaio ne aspettiamo circa altrettanti e quindi andremo avanti senza interruzioni fino all’esaurimento della prima tranche di vaccinazioni».

«In questa prima fase – spiega il governatore – la campagna vaccinale riguarderà il personale sanitario, i medici di medicina generale, i pediatri, i volontari delle pubbliche assistenze oltre al personale e agli ospiti delle Rsa. A seguire, nei prossimi mesi, si estenderà ad altre fasce della popolazione a partire dalle persone più fragili che sono i nostri anziani e le persone con patologie pregresse, secondo le indicazioni del ministero della Salute e del Commissario Arcuri».

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

Prima vaccinata: Orietta Vianello, coordinatrice infermieristica del Comitato infezioni ospedaliere e componente dell’Unità di crisi dell’ospedale pediatrico.

OSPEDALE GALLIERA

Primo vaccinato: Marco Lattuada, 46 anni, direttore del reparto di Anestesia e rianimazione dall’ottobre del 2015. Ha affrontato l’emergenza Covid in prima linea.

ASL1 – Ospedale Borea di Sanremo

Primo vaccinato: Monica Allegri, 45 anni, infermiera del Pronto soccorso, che ha affrontato l’emergenza Covid in prima linea.

Sono seguiti: Giovanni Cenderello, primario del reparto di Malattie Infettive; Carla Filippi, coordinatrice infermieristica di Rianimazione, Giorgio Ardizzone, primario di Rianimazione.

Rsa: partite le vaccinazioni nella Casa di riposo – Fondazione Rachele Zitomirski di Vallecrosia

ASL2 – Ospedale San Paolo di Savona

Primo vaccinato: Elisabetta Pontiggia, coordinatrice infermieristica del reparto di Malattie Infettive da gennaio a settembre del 2020, in prima linea nella lotta al Covid-19, e attualmente coordinatore infermieristico della Struttura Complessa di Igiene e Sanità pubblica, in un ruolo strategico per far fronte alla pandemia sotto il profilo della prevenzione e del tracciamento.

Rsa: l’avvio della somministrazione è programmato per i primi giorni del 2021nella Residenza Protetta S. Nicolò e S. Giuseppe ad Albisola Superiore.

ASL3 – Ospedale Villa Scassi

Primo vaccinato: Enrico Biondi, 58 anni, infermiere. Dal 1983 lavora all’Ospedale Villa Scassi nell’organico del reparto di Anestesia e Rianimazione, servizio di Terapia Intensiva. Ha lavorato incessantemente durante l’emergenza Covid.

ASL4 – Ospedale di Sestri Levante

Prima vaccinata: Miriam Massa, 45 anni, coordinatrice infermieristica dell’Unità di Terapia intensiva e rianimazione, in prima linea sia nella fase 1 che nella Fase 2.

Rsa di Chiavari, il primo anziano ad essere vaccinato sarà Mario Lusardi, 82 anni.

ASL5 – Ospedale Sant’Andrea della Spezia

Primo vaccinato: Franco Piu, coordinatore delle professioni sanitarie della Asl.

Contestualmente all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana è stato vaccinato Raffaele Staffiere, responsabile del Pronto Soccorso del San Bartolomeo.

Rsa: nei prossimi giorni sarà avviata la vaccinazione nelle Rsa, a partire dalla Rsa del Vescovo di Brugnato.