Covid, l’assessore regionale Ferro: «Lo sport è vita, non lasciamolo morire»

Genova. L’assessore regionale allo sport Simona Ferro ha incontrato, lo scorso 17 dicembre, Giulio Ivaldi, presidente della Lega Nazionale Dilettanti in Liguria, e Stella Frascà, avvocato specializzata in diritto sportivo e consigliere nazionale della FIGC, che hanno illustrato i grandi problemi che il mondo del calcio dilettantistico sta affrontando.

«In queste prime settimane di lavoro ho cercato di incontrare tutte le realtà sportive per capire in che stato è il mondo dello sport, un mondo che è in affanno come molte sono le società a serio rischio chiusura. La pandemia ha toccato tutto il tessuto produttivo nazionale, ha toccato nel profondo i nostri affetti ed ha variato inesorabilmente le nostre vite, ma nonostante questo la grande voglia di ripartire del mondo dello sport mi dona la speranza che serve. Lo sport è vita, non lasciamolo morire. Lo dirò sempre» – scrive sui social Simona Ferro.

(Foto da pagina Facebook di Simona Ferro)