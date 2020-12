Covid, in Liguria il 91% della popolazione target della prima fase dice sì al vaccino

Genova. Saranno circa 60.000 i soggetti da vaccinare autorizzati dalla Struttura per l’emergenza del commissario Domenico Arcuri per la prima fase del programma di vaccinazione anti Covid-19. Entro la fine di dicembre arriveranno le prime dosi 320 dosi definite “simboliche” per il Vaccine day previsto per il prossimo 27 dicembre. Secondo la prima indagine avviata, il tasso di adesione del bacino potenziale di soggetti da vaccinare è pari al 91%.

Il personale incaricato addetto alla somministrazione, nella prima fase, sarà a carico del Sistema sanitario regionale. La Liguria prevede di impiegare a livello regionale 90 unità di personale medico e infermieristico e 61 unità tra operatori socio sanitari e addetti amministrativi; si stima di completare la prima somministrazione del vaccino in circa due settimane.

In Asl 1, nella prima fase, saranno vaccinate 7.367 unità, in Asl 2 11.922, in Asl 3 28.730, in Asl 4 6.067 e in Asl 5 6.057, si tratterà di personale ospedaliero e territoriale, ospiti e lavoratori delle Rsa, operatori che afferiscono a strutture sanitarie private accreditate con il Sistema sanitario regionale (strutture che erogano prestazioni di ricovero ordinario e Day care in ambito chirurgico, medico, riabilitativo e hospice), personale delle Pubbliche assistenze che si occupano dei trasporti sanitari, inclusi quelli in emergenza-urgenza, operatori che operano nel complesso ospedaliero del Sistema sanitario ligure (a titolo esemplificativo, cuochi, personale delle pulizie ecc).