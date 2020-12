Covid in Liguria, Gagliardi (Cambiamo!) replica a Volpi: «Con incapaci al governo impossibile gestire pandemia»

Genova. «Forse la deputata Volpi, che in Liguria non vediamo da tempo, dovrebbe preoccuparsi di cosa accade in casa propria visto che sostiene un governo che è stato totalmente incapace a gestire l’emergenza coronavirus e che pensa solo a occupare poltrone, al reddito di cittadinanza e a mettere più tasse agli italiani. Purtroppo da un partito composto da persone che si sono chiuse nei palazzi non ci possiamo aspettare che venga compresa l’importanza di mantenere viva l’economia nazionale o il bisogno degli affetti familiari, soprattutto durante un periodo cosi duro e in vista delle festività natalizie» – dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

«Il presidente Toti interpreta il pensiero della maggioranza degli italiani, l’economia non si può più fermare per la totale incompetenza della politica di governo a saper arginare, in attesa dei vaccini, un virus che ormai circola nel nostro paese da almeno un anno. Servono capacità e competenze che questo governo non ha per continuare ad affrontare e gestire la pandemia, altrimenti i danni produrranno un effetto domino e ce li trascineremo dietro per molto tempo. Facciamo lavorare le nostre imprese, anche quelle del settore sciistico, consentiamo alle persone di ricongiungersi con i propri cari sotto le festività. La pandemia, che durerà ancora del tempo, non si può continuare a gestire a colpi di limitazioni di diritti costituzionalmente garantiti», conclude.