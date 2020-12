Covid, il punto con il primario di Infettivologia del Comune di Sanremo Giovanni Cenderello

Sanremo. Variante cosiddetta “inglese” del virus, numeri della pandemia in provincia di Imperia, Piano vaccinale, necessità di tenere duro e rispettare le regole per uscire, si spera definitivamente, dall’emergenza.

Il primario di Malattie infettive del “Borea” di Sanremo Giovanni Cenderello, fa il punto in una giornata particolare, la vigilia di Natale che il Paese trascorre in “zona rossa”. Le raccomandazioni agli studenti per il ritorno a scuola del 7 gennaio 2021.