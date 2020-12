Covid e pugilato, ulteriori risorse economiche per le società

Genova. Si è svolto il 10° Consiglio federale che tra i diversi argomenti trattati ha adottato le seguenti importanti delibere:

1) nel 2021 circa 700.000,00 del contributo straordinario integrativo 2020 di Sport e Salute, sarà utilizzato per il sostegno alle società affiliate e per l’incremento dell’attività pugilistica sul territorio;

2) Alle ASD/SSD con almeno 5 atleti tesserati al 30 novembre 2020 o al 31/12/2019, siano essi amatori o agonisti (AOB, Pro, giovanili), sarà riconosciuto un contributo utilizzabile per il rinnovo dell’affiliazione per il 2021. In particolare, tali società troveranno accreditato sulla piattaforma coninet un importo pari alla quota di affiliazione e del tesseramento del presidente, del consiglio direttivo e del tecnico titolare. La misura in questione sarà finanziata dalla Federazione con uno stanziamento di oltre 290.000,00;

3) agli arbitri, ai commissari di riunione e ai medici di bordo ring, la Federazione pagherà il rinnovo del tesseramento. L’iniziativa sarà finanziata dalla Federazione con uno stanziamento pari a circa 30.000,00 circa;

4) rinnovo delle polizze assicurative per la copertura degli infortuni collegati all’attività sportiva pugilistica anche per gli allenamenti in spazi all’aperto, programmati dalle ASD, degli atleti tesserati. Al riguardo, giova rammentare che tali polizze coprono anche i dirigenti ed i tecnici delle società nonché le stesse società affiliate con apposita polizza la RCT/O. I dettagli delle coperture sono inseriti nella Circolare delle affiliazioni e tesseramenti 2021.

5) conferimento delle onorificenze FPI: Benemerenze e Palme (d’oro, d’argento e di bronzo) ai tecnici ed ai maestri federali;

6) rinnovo degli accordi con Gazzetta, Telpress e Ansa, per la promozione e divulgazione delle iniziative e degli eventi pugilistici;

7) il tesseramento degli atleti Pro è stato portato a 30,00 euro. La misura sarà finanziata dalla Federazione con un importo pari a circa 40.000,00 euro;

8) affidamento dei Campionati italiani Assoluti ad Avellino, fermo restando l’evoluzione della situazione epidemiologica in atto;

9) individuazione degli atleti a cui conferire i premi per l’appartenenza al Club Olimpico ed alle Promesse Olimpiche.