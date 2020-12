Covid e Natale, Silp Cgil-Uil Polizia Imperia: «Colleghi ancora in prima linea, la politica tenga conto delle difficoltà»

Imperia. «Ancora una volta toccherà agli uomini ed alle donne in divisa accollarsi enormi sacrifici e rischi connessi alla nota emergenza epidemiologica: le misure stringenti che verranno adottate durante le festività natalizie di questo 2020 vedono, infatti, i colleghi impegnati in prima linea per garantire il rispetto delle regole adottate, con le pattuglie su strada impegnate giorno e notte anche con il contributo del personale degli uffici. In un periodo che notoriamente dovrebbe essere di ferie, i colleghi assicureranno il controllo del territorio ed il pattugliamento di strade ed autostrade e stazioni ferroviarie in maniera puntuale.

Questa segreteria provinciale ritiene che l’enorme sforzo richiesto ai poliziotti meriti la dovuta attenzione della politica, che al di là delle buone intenzioni e dei vari proclami, riconosca agli operatori di polizia, senza contratto di lavoro da 718 giorni, il contributo assicurato per tutta la collettività ed imprima un netto cambio di passo rispetto all’emanazione di nuovi bandi di concorso velocizzando le operazioni concorsuali di quelli già pubblicati.

Nei prossimi 4 anni ci sarà un netto incremento dell’età media anagrafica, già molto alta per i poliziotti, ed uno svuotamento complessivo da tutti i ruoli di notevole entità. Occorre che a livello centrale si prenda atto della complessità di tutto ciò e si apra una stagione di serrata concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria per definire una tabella di marcia efficace rispetto alle oggettive difficoltà suindicate» – dice il segretario generale provinciale della federazione Silp Cgil-Uil polizia Imperia Antonio Peroni.