Covid e agricoltura, Coldiretti Liguria: «“Gli eroi del cibo” all’assemblea nazionale»

Genova. «L’emergenza Covid ha fatto emergere la centralità dell’agricoltura per garantire le forniture alimentari alla popolazione. Per questo l’Italia riparte dagli agricoltori “eroi del cibo” da sempre al lavoro anche per rispondere ai bisogni delle famiglie e dei nuovi poveri rimasti indietro per colpa della pandemia mentre il Paese cerca la strada per il rilancio.

L’Italia può tornare a correre con le risorse del Recovery Fund realizzando i progetti della filiera agroalimentare nazionale su rivoluzione verde, transizione ecologica e digitale creando posti di lavoro e spingendo per una nuova rinascita economica con il Piano nazionale di ripresa e resilienza #Next Generation Italia.

L’appuntamento è per martedì 15 dicembre dalle 10 con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini dalla sede in via XXIV Maggio 43 a Roma, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola in diretta streaming sul sito www.coldiretti.it. L’evento è introdotto dal segretario generale Coldiretti Vincenzo Gesmundo.

Per l’occasione sarà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti/ Fondazione Divulga su “Covid, la sfida del cibo” con dati e analisi sulla forza della filiera agroalimentare italiana, sul contributo alla lotta contro il coronavirus e sulle proposte per la crescita con le risorse del Recovery Fund ma anche su come cambiano le tavole degli italiani a Natale» – fa sapere Coldiretti Liguria.