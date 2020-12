Covid, Diano Marina festeggia Capodanno con una grande festa itinerante

Diano Marina. Nonostante il momento la festa di capodanno a Diano Marina, organizzata da 13 anni dallo show man dianese Gianni Rossi, con il contributo del comune, si farà.

Come? Rossi ha ideato, ragionando sulla chiusura nelle case dalle 22, di realizzare una grande festa itinerante che attraverserà la città su di un grande carro della Famia Dianese normalmente utilizzato per carnevale, allestito di tutto punto con luci e grande impianto audio che di fatto porterà per le strade, sotto le finestre dei cittadini, una ventata di allegria. Il tutto nella più totale sicurezza imposta dalla legge proprio perché la gente godrà dello spettacolo dalle loro case.

Sarà possibile vedere l’evento anche in diretta sui social. Basterà seguire la pagine Facebook “Modalità Gianni Rossi” o del comune di Diano Marina a partire dalle 22:15. «La diretta, dice Rossi, permetterà di raggiungere anche moltissimi turisti che avrebbero voluto essere con noi in piazza a festeggiare il capodanno».

Si ricorda che Gianni Rossi, cantante conduttore musicista, è organizzatore del tour di Turista Protagonista, di “Sta sera si canta” nelle piazze delle città, non che ideatore del format di conduzione sul red carpet del festival di Sanremo da 11 edizioni. Il sindaco Giacomo Chiappori ha accettato con entusiasmo questa possibilità, che vagliata dalle autorità competenti ha ricevuto l’ok del caso. L’augurio di Rossi è che questa idea sia replicata anche in altre città, dando modo di non vivere nel silenzio questo capodanno e al tempo stesso dando la possibilità a molti colleghi di lavorare per un giorno importante sotto tutti i punti di vista.