Covid, a Bordighera 22 positivi in sorveglianza domiciliare. Ingenito: «I numeri evidenziano un costante miglioramento»

Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito, in ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa privacy, rende noti i dati ricevuti dall’ASL 1 Imperiese in merito ai casi di Covid-19 sul territorio di Bordighera.

Alla data del 14 dicembre, 22 sono le persone positive in sorveglianza attiva presso il domicilio.

«I numeri evidenziano un costante miglioramento nello scenario cittadino e dimostrano l’efficacia delle rinunce e dei sacrifici che stiamo affrontando. Invito tutti a non abbassare il livello d’attenzione e a continuare ad osservare con scrupolo le norme di comportamento anti contagio; solo in questo modo potremo mantenere le condizioni necessarie per non compromettere ulteriormente l’attività di chi già è in grave disagio – penso ai commercianti, ai ristoratori, agli operatori del turismo» – dichiara il sindaco Vittorio Ingenito.​