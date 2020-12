Costarainera. Una donna di circa 60 anni è uscita fuori strada con lo scooter, dalla statale Aurelia, nella zona del Barellai. E’ successo verso le 15.45 e le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.

La ferita, che non verserebbe in gravi condizioni, è stata soccorsa dal 118 con gli equipaggi di automedica e ambulanza della Croce Bianca di Imperia.

Mobilitato anche l’elicottero Grifo di stanza ad Albenga, che ha provveduto a trasportare la paziente all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo di media gravità. Lunghe code si sono formate in quel tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso.