Coronavirus, «Toti, si opponga a zona rossa in Liguria». L’appello del Movimento Imprese Italiane

Sanremo. «Presidente Giovanni Toti le chiediamo di opporsi e imporsi categoricamente alle decisioni del governo». E’ l’appello del Movimento Imprese Italiane al presidente di Regione Liguria, in vista della stretta per le festività natalizie che, con ogni probabilità, il governo annuncerà ufficialmente in serata.

Secondo il Movimento, presieduto dal sanremese Maurizio Pinto, Toti dovrebbe opporsi alle decisioni romane «in virtù del fatto che la Liguria ha l’indice Rt più basso di tutta Italia e non ha mai subito restrizioni tali nemmeno prima quando la situazione dal punto di vista epidemiologico era ben più grave».

Oltre a Toti, il Movimento chiede l’intervento anche dell’assessore imperiese Marco Scajola. «Chiediamo loro – conclude Pinto – Di avere il coraggio di opporsi con forza, altrimenti tante aziende moriranno nella nostra regione. Senza contare che non si può imporre alle persone di stare a casa proprio durante le feste».