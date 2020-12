Coronavirus, misure più restrittive verso un possibile lockdown nazionale per Natale

Genova. «Misure più restrittive e un possibile lockdown per Natale». E’ quello che hanno detto gli esperti del Comitato tecnico scientifico nella riunione di oggi con il premier Giuseppe Conte e con i capi delegazione.

«La necessità di una nuova stretta – è stato spiegato dai tecnici, come riportato dall’Ansa – è legata all‘impossibilità da un lato di un controllo capillare del territorio e dall’altro a dati ancora “preoccupanti”, con un’incidenza dei nuovi casi ancora troppo alta (nell’ultimo monitoraggio era di 193 ogni 100 mila abitanti, quando dovrebbe essere a 50 ogni 100 mila per poter garantire il tracciamento)».

«L’Italia – fanno notare gli esperti del Comitato tecnico scientifico – ha anche un numero di morti giornaliero che supera quello della Germania – che ha però 20 milioni di abitanti in più -, e oltre metà del paese con le strutture sanitarie ancora sotto stress. Dunque bisogna estendere le misure, altrimenti a gennaio saremo nei guai».

La Liguria, come l’intera Italia, potrebbe perciò entrare in “zona rossa o arancione” nei giorni festivi e prefestivi nel periodo che va da Natale all’Epifania.