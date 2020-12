Coronavirus, la Francia allenta le misure ma resta coprifuoco dalle 20 alle 6

Parigi. Dal 15 dicembre in Francia saranno nuovamente consentiti gli spostamenti tra le diverse regioni; non servirà più l’autocertificazione per muoversi durante il giorno, ma verrà istituito il coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino che sarà in vigore anche a Capodanno. Sono le misure annunciate in serata dal primo ministro francese Jean Castex.

I luoghi di cultura, come musei, teatri, cinema e gli impianti sportivi riapriranno invece il 7 gennaio.

«Il coprifuoco e il confinamento erano urgenti e necessari – ha detto il ministro della Salute, Véran – Hanno avuto efficacia». Si potrà uscire, nonostante il coprifuoco, per i seguenti motivi: lavoro, motivi familiari impellenti, missioni di interesse generale (distribuzione di alimenti, ecc), ragioni mediche, accompagnamento animali da compagnia per i bisogni. Potranno essere fuori casa durante il coprifuoco anche persone con disabilità e loro accompagnatori.

Sulla situazione Coronavirus in Francia, il primo ministro ha detto: «La partita è lontana dall’essere vinta». Per questo il governo chiede la massima collaborazione da parte dei cittadini: «Ne usciremo se tutti rispetteranno le regole».