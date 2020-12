Coronavirus e calcio, aggiornato il protocollo sanitario per i campionati nazionali della Lnd

Genova. La FIGC ha ufficializzato l’aggiornamento del protocollo sanitario per allenamenti e gare per le squadre partecipanti ai campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2020/2021 (Dipartimento Interregionale Maschile, Divisione Calcio a 5 maschile e femminile, Dipartimento Calcio Femminile) e al Campionato di Serie B femminile organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della stessa FIGC.

Il documento: figc_aggiornamento-del-protocollo-allenamenti-e-gare-lnd.