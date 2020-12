Coronavirus, annullata l’edizione 2021 della Fête du Citron di Mentone

Mentone. La Fête du Citron 2021 non si terrà. Ad annunciare l’annullamento dell’edizione numero ottantotto, a causa dell’emergenza sanitaria attualmente in corso, è la pagina ufficiale del Comune di Mentone.

L’evento, che avrebbe dovuto tenersi dal 13 al 28 febbraio, salterà dunque l’appuntamento previsto nel corso del nuovo anno; una seconda batosta dopo l’abbreviazione dell’edizione 2020, poche settimane prima dello scoppio della pandemia.

«La realizzazione della manifestazione, oltre ad un investimento finanziario molto significativo a carico del Comune solitamente compensato dalle entrate che ne ricava, necessita di un’organizzazione molto a monte, se non altro per l’approvvigionamento degli agrumi. Così, il termine per decidere se mantenere o meno l’evento è oggi scaduto», si legge nella nota.

«Nel contesto dell’attuale crisi sanitaria e in assenza dei circuiti proposti dai tour operators che rappresentano un quarto dei visitatori, mentre lo stesso Carnevale di Nizza è stato appena cancellato, è difficile oggi prevedere il mantenimento dell’evento. Nonostante questo rinvio, la Città di Mentone è ora impegnata a immaginare la prossima edizione 2022 con sfilate vivaci, agrumi e colori sfavillanti che rendono la Fête du Citron un evento unico nel suo genere».