Coronavirus, 46 nuovi positivi in Asl1 Imperiese: calano ospedalizzati e sorveglianze attive

Genova. Sono 422 nuovi positivi registrati nelle 24 ore in Liguria, a fronte di 4.957 tamponi effettuati.

Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 46

SAVONA (Asl 2): 20

GENOVA: 253, di cui:

• Asl 3: 194

• Asl 4: 59

LA SPEZIA (Asl 5): 87

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 16.

A partire dal 3 dicembre, il Ministero della salute ha modificato il modello dei flussi ministeriali dati Covid. Per questo, lo schema dei dati è stato aggiornato: il dettaglio relativo al totale dei casi positivi (casi individuati da test di screening e casi positivi in pazienti sintomatici) non è più previsto dal flusso ministeriale. È stato inoltre aggiunto il totale dei test antigenici effettuati (dal 02/11/2020 ad oggi).

In provincia di Imperia sono 1069 i casi positivi, 113 gli ospedalizzati, di cui 10 in terapia intensiva, e 2440 le persone in sorveglianza attiva.

Flussi 3 dicembre



TOTALE tamponi molecolari effettuati 614263 4957 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 76.183 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 52794 422 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 11497 -546

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1201 LA SPEZIA 1810 IMPERIA 1069 GENOVA 6677 Residenti fuori Regione/Estero 267 altro/in fase di verifica 473 TOTALE 11497

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1034 102 -31 ASL1 113 10 -5 ASL2 96 14 -6 Ospedale Policlinico San Martino 308 35 -2 Ospedale Evangelico 29 6 -5 Ospedale Galliera 126 10 -9 Ospedale Gaslini 9 0 1 ASL3 globale 131 8 -4 ASL 3 Villa Scassi 131 8 -4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 107 7 -2 ASL4 Sestri Levante 106 7 -1 ASL4 Lavagna 1 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 115 12 1 ASL5 Sarzana 109 8 -1 ASL5 Spezia 6 4 2

Isolamento domiciliare 10424 -510 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 38848 942 Deceduti* 2449 26

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 26/11/2020 F 77 ASL3-Villa Scassi 2 26/11/2020 F 76 ASL3-Villa Scassi 3 27/11/2020 M 91 ASL2-San Paolo Savona 4 27/11/2020 M 82 ASL3-Villa Scassi 5 28/11/2020 M 57 ASL2-San Paolo Savona 6 28/11/2020 M 77 ASL2-San Paolo Savona 7 29/11/2020 F 83 ASL3-Villa Scassi 8 30/11/2020 F 72 ASL2-San Paolo Savona 9 30/11/2020 M 88 ASL4 10 30/11/2020 M 93 ASL3-Villa Scassi 11 30/11/2020 M 91 EO Galliera 12 30/11/2020 M 88 ASL3-Villa Scassi 13 30/11/2020 F 84 ASL3-Villa Scassi 14 01/12/2020 M 88 ASL2-San Paolo Savona 15 01/12/2020 M 93 ASL2-San Paolo Savona 16 01/12/2020 M 62 San Martino 17 01/12/2020 M 61 San Martino 18 01/12/2020 F 90 San Martino 19 01/12/2020 M 75 San Martino 20 01/12/2020 F 91 EO Galliera 21 01/12/2020 M 82 ASL3-Villa Scassi 22 01/12/2020 M 75 ASL3-Villa Scassi 23 01/12/2020 F 95 ASL3-Villa Scassi 24 02/12/2020 F 91 ASL2-San Paolo Savona 25 02/12/2020 F 64 San Martino 26 02/12/2020 F 92 ASL3-Villa Scassi