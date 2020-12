Diano Marina. La vigilia di Natale in zona rossa restituisce una cartolina inedita della Città degli aranci: scarso traffico sull’Aurelia, pochissime persone sulla passeggiata nonostante il sole abbia fatto nuovamente capolino.

Centro più vivace, anche perché non tutte le serrande sono state abbassate. Rimangono, infatti, aperti alimentari, supermercati, gastronomie, farmacie, negozi di generi di prima necessità.

Foto 2 di 2



«Tutte le pattuglie -sottolinea il comandante della polizia municipale Franco Mistretta – sono, come da protocollo di sicurezza provinciale, dedicate al Covid. Il traffico è scarso, tutti gli automobilisti controllati, una ventina, sono risultati in regola con l’autocertificazione, così come le persone fermate con molta discrezione per la strada».