Contributo di Regione a Civ di Vallecrosia, Russo (Fdi): «Importante aiuto per il rilancio economico della città»

Vallecrosia. «Da vallecrosina sono particolarmente felice che il mio territorio si veda assegnata l’importante somma di 200mila euro per sostenere la riqualificazione delle aree della rete distributiva. Ringrazio la giunta regionale per il risultato raggiunto», così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo in merito ai contributi dati al Centro Integrato di Via ‘Vallecrosia al centro’ nell’ambito del bando regionale dedicato ai Civ.

«Già fin da quando ero in consiglio comunale avevo sostenuto un intervento di riqualificazione di una vasta area abbandonata, intervento che ha permesso il suddetto finanziamento al Civ. Questi soldi, di esclusivo utilizzo del Civ, serviranno alla ripresa economica di Vallecrosia in sofferenza da prima dello scoppio della pandemia», conclude la consigliera.