Confindustria Imperia organizza un webinar per presentare opportunità offerte dal progetto “Formazione per la Ripresa”

Imperia. Venerdì 4 dicembre alle 11 Confindustria Imperia lancerà una campagna informativa per

divulgare le opportunità offerte dal progetto “Formazione per la Ripresa”, cofinanziato da Regione

Liguria e dal Fondo Sociale Europeo.

Già definita, in fase di approvazione della misura da parte della Regione, “una nuova arma per affrontare la ripartenza” che stanzia 4 milioni di euro per finanziare un catalogo di corsi di formazione destinati a imprenditori e lavoratori alle prese con le difficoltà della ripartenza durante e dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Confindustria Imperia organizza un webinar per presentare tutti i contenuti dell’iniziativa e lo farà con la collaborazione dell’ATS Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” e SEI-CPT (centri di formazione la cui candidatura è stata approvata da Regione per erogare i corsi e i servizi di “Formazione per la Ripresa”).

I corsi e i servizi, che saranno organizzati rigorosamente a distanza, saranno accessibili tramite lo strumento del voucher formativo e rivolti a tutta la platea di imprenditori e lavoratori occupati o “sospesi” con la formula della CIG o FIS durante il lockdown.

I corsi ed i servizi di orientamento e certificazione, che dovranno essere scelti d’intesa con i datori di lavoro per garantire la condivisione sugli obiettivi da raggiungere, saranno finalizzati ad adeguare le competenze dei destinatari alla nuova realtà che si è aperta con la crisi sanitaria.

Dopo mesi in cui l’obiettivo primario è stato, per molte aziende, la sopravvivenza, ora nascono opportunità per reagire dotando le imprese di strumenti e conoscenze necessari per ripartire; dalle informazioni su come contenere il contagio e su come interagire con i clienti in proposito, a quelle su come operare in smart working con strumenti digitali, dalle strategie di marketing e di riconversione per il rilancio, alla efficace gestione del cambiamento, al reperimento delle finanze necessarie.

Il bando mette a disposizione voucher del valore massimo di 1.032,76 euro per ogni singolo lavoratore, da spendere in formazione e orientamento secondo un percorso personalizzabile che può prevedere queste azioni:

– Fino a 3 corsi “Guida rapida per la ripresa” della durata di 2 ore ciascuno

– Fino a 2 corsi ” Lezioni smart per la ripresa” della durata di 15 ore ciascuno

– Un servizio di orientamento, consulenza personale o avvio alla certificazione delle competenze.

Dopo i saluti di Confindustria Imperia e Confindustria Liguria, verrà illustrato il bando a cura di ALFA Liguria e seguiranno gli interventi dei Centri di Formazione per presentare nel dettaglio il Catalogo Formativo Regionale.

La partecipazione al convegno online è gratuita e aperta a imprenditori, consulenti del lavoro e quanti siano interessati, inviando semplicemente una mail a m.benedetto@confindustria.imperia.it con l’indicazione dell’indirizzo e-mail a cui si desidera ricevere il link di collegamento.