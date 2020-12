Confartigianato di Imperia: «Presentato il corso “Progetto formativo regionale celiachia”»

Imperia. La Confartigianato di Imperia informa che è stato presentato il corso di formazione regionale “Progetto formativo regionale celiachia”, organizzato da Università di Genova in collaborazione con Regione Liguria e approvato dal gruppo di lavoro regionale GAIA, si pone l’obiettivo di soddisfare i bisogni di conoscenza e di aggiornamento degli operatori della ristorazione scolastica, ospedaliera e pubblica sul tema della celiachia.

Come noto, la celiachia è un’intolleranza permanente alle proteine del glutine che colpisce circa l’1% della popolazione e si stima che in Liguria siano presenti circa 16.000 soggetti celiaci. Negli ultimi anni sono stati compiuti molti progressi per permettere ai celiaci di convivere sempre più facilmente con l’intolleranza e con una dieta appropriata senza glutine anche fuori casa.

Il corso, rivolto principalmente a ristoratori, commercianti di prodotti alimentari, addetti alle mense scolastiche, mense di comunità ed albergatori, si articolerà in 5 edizioni, da gennaio a maggio 2021, della durata di 7 ore da svolgere in modalità a distanza, sincrona su piattaforma Microsoft Teams, secondo il programma in allegato. È prevista la partecipazione a gruppi di massimo 50 discenti per edizione. Il corso è gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail agli indirizzi ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it o sicurezza@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524523/24.