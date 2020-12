“Concerto delle Feste”, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo torna online per allietare le festività

Sanremo. Dopo il successo dello streaming del concerto dedicato a Morricone, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo torna online ad allietare le festività del suo amato pubblico, anche per il capodanno 2021.

Non poteva mancare, dunque, il consueto appuntamento con “Il Concerto delle Feste” che, quest’anno, avrà una veste del tutto diversa, dovendosi tenere in assenza di pubblico ma solo ed esclusivamente attraverso una programmazione on line.

Dalla Sala Roof del Teatro Ariston, il direttore Giancarlo De Lorenzo, accompagnato dal Bandoneon Cesare Chiacchiaretta, dirigerà l’Orchestra sulle musiche di Johann Strauss e Astor Piazzolla.

Un duplice appuntamento quello del “Concerto delle Feste” in quanto sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube della Sinfonica:

Giovedì 31 dicembre 2020 alle 17

Venerdì 1 gennaio 2021 alle 17.

Di seguito il programma previsto:

JOHANN STRAUSS

BLUMENFEST – POLKA – op. 111

ASTOR PIAZZOLLA

MEDITANGO

per Bandoneon e orchestra

JOHANN STRAUSS

TRITSCH-TRATSCH – Polka Op. 214

ASTOR PIAZZOLLA

MILONGA DEL ANGEL

per Bandoneon e orchestra

JOHANN STRAUSS

ANNEN – Polka francese Op. 117

ASTOR PIAZZOLLA

ESCUALO

per Bandoneon e orchestra

JOHANN STRAUSS

FRA TUONI E FULMINI – Polka veloce Op. 324

ASTOR PIAZZOLLA

CHIQUILIN DE BACHIN

per Bandoneon e orchestra

JOHANN STRAUSS

VOCI DI PRIMAVERA – Valzer Op. 410

JOHANN STRAUSS

BAUERN – POLKA – Polka francese Op. 276

JOHANN STRAUSS

MARCIA RADETZKY