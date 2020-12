Sanremo. Continua con successo la campagna solidale “Compra italiano, compra locale” lanciata da Fratelli d’Italia per sostenere imprese, artigiani e commercianti messe in ginocchio dall’emergenza pandemica.

La campagna ha come obiettivo quello di difendere il prodotto “Made in Italy” invitando ad acquistare i prodotti italiani, privilegiando quelli locali. Il prodotto acquistato verrà poi confezionato con la carta regalo che porta il logo della campagna.

«Questa mattina – spiega il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio – assieme al Presidente regionale FIVA Confcommercio Fabrizio Sorgi, ho consegnato la carta regalo con il logo della campagna solidale “Compra italiano, compra locale”. Come già avvenuto per i negozianti della nostra città, anche gli ambulanti hanno gradito la carta regalo con cui impacchettare la merce ed hanno apprezzato molto questa iniziativa con cui si vuole dare un segnale tangibile di vicinanza e di sostegno ad un comparto, fondamentale per la nostra economia, che non ha avuto alcun sostegno da questo Governo, che è stato capace soltanto di stanziare misure e ristori insufficienti e del tutto inadeguati per fronteggiare la grave crisi economica del momento».