«Compra artigiano, compra italiano», l’appello di CNA Imperia ai consumatori

Imperia. «Compra artigiano, compra italiano», è l’appello che CNA Imperia lancia ai consumatori alla vigilia delle festività natalizie, rivolto in particolare alla promozione delle lavorazioni riconosciute con il marchio Artigiani in Liguria e De.Co., che rappresentano prodotti e processi ad alto profilo artigianale e tutelano i più significativi e antichi mestieri del territorio, conservati grazie alla professionalità degli esperti e abili artigiani.

Quest’anno è ancora più importante acquistare nelle botteghe e negli esercizi di vicinato e comprare prodotti liguri, magari artigianali: scegliere prodotti locali non solo per dimostrare solidarietà ai lavoratori e alle imprese fiaccati dalla crisi, ma anche per far circolare l’economia ligure nel suo complesso.

In questo periodo di emergenza sanitaria, pesano la contrazione dell’economia, le scadenze, il complessivo clima di sfiducia, la tristezza per le vittime della pandemia, ma soprattutto in occasione delle festività natalizie, il tradizionale scambio di doni non deve venire meno. Donare soddisfa chi porge il regalo e chi lo riceve: una pratica da non abbandonare, tanto più in un anno come questo, così avaro di soddisfazioni.

I consumi possono, e devono, assumere anche una valenza sociale, ancor di più in tempi di crisi. E per rispondere a questa esigenza il regalo artigiano è quanto mai adatto. È un prodotto originale, di qualità, non destinato a durare lo spazio di un mattino per seguire mode effimere. È realizzato in Italia da donne e uomini che stanno facendo di tutto per reggere a una crisi epocale, per non licenziare i dipendenti, per resistere e poter tramandare il loro sapere alle prossime generazioni.

Comprare dall’artigiano significa apprezzare e rispettare il meglio del Made in Italy, siano essi manufatti e prodotti alimentari, capi di moda e pezzi artistici tradizionali. E non cambia l’essenza del dono se l’artigiano ha la bottega a pochi passi da casa o, magari, a centinaia di chilometri di distanza, e si avvale di innovativi sistemi di e-commerce. L’importante è «comprare artigiano, comprare italiano».