Colletta alimentare 2020, il contributo dell’I.C. Sanremo Ponente

Sanremo. Anche l’I.C. Sanremo Ponente porta il suo contributo alla Colletta alimentare 2020.

Ogni giorno Banco Alimentare recupera le eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all’operosa attività quotidiana, Banco Alimentare organizza ogni anno, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Giunta alla 24esima edizione, la Colletta Alimentare 2020 quest’anno ha una forma un po’ diversa, come diverso è l’anno in cui si colloca, ma la sostanza non cambia.

«Invitiamo tutti a sostenere l’iniziativa, recandosi nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa e ad acquistare la card da 2, 5 o 10 euro, per aiutare chi è in difficoltà. C’è tempo ancora fino all’8 dicembre!» – dice l’I.C. Sanremo Ponente.