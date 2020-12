Chiuse le votazioni per i Luoghi del Cuore Fai, la Ferrovia delle Meraviglie al primo posto della classifica web

Ventimiglia. Si sono chiuse alla mezzanotte di oggi, mercoledì 16 dicembre, le votazioni per i Luoghi del Cuore del Fai, Fondo ambiente italiano, e la Ferrovia delle Meraviglie, nome con il quale è conosciuta la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, risulta prima nella classifica web con 57.794 mila voti.

Nelle ultime settimane la ferrovia storica si è duramente sfidata con il castello e il parco di Sammezzano, in provincia di Firenze, già vincitore del censimento avvenuto nell’anno 2016, riuscendo infine ad aggiudicarsi le preferenze del mondo virtuale nella fase finale.

É ancora presto però per cantar vittoria perché a questi voti andranno a sommarsi quelli cartacei e la classifica definitiva sarà resa nota solo nel mese di febbraio 2021.

In caso la Ferrovia delle Meraviglie risultasse prima, si aggiudicherebbe oltre 50 mila euro, una cifra che potrebbe essere molto utile in questa fase delicata per la val Roya, duramente colpita il 2 e 3 ottobre scorsi dalla tempesta Alex che, con la sua forza, ha distrutto gran parte dell’unica strada che la percorreva, la SS20.

La linea ferroviaria, anch’essa danneggiata dall’alluvione e in queste settimane sottoposta a lunghi interventi di ripristino, sarà pronta a riaprire tra gennaio e febbraio e nel prossimo futuro assumerà un’importanza fondamentale, racchiudendo in sé non solo bellezza e ingegno umano, ma anche una via di salvezza per migliaia di famiglie, ancora oggi isolate.