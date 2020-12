Chiude a Imperia lo storico negozio di fiori “E sciue de Lisetta”

Imperia. Dopo 58 anni di lavoro Lisetta Platino ha deciso di abbassare definitivamente le serrande del suo storico negozio di via Cascione “E sciue de Lisetta”. Il 31 dicembre sarà, infatti, l’ultimo giorno di apertura. Dal 1° gennaio 2021, Lisetta si godrà la meritata pensione.

«Era venuto il momento – dice Lisetta Platino – di lasciare, anche perché il lavoro è diventato sempre più tecnologico e io non ho più l’età per tenermi aggiornata. Ringrazio tutti i clienti che in questi anni si sono serviti da me prima nel negozio di via San Maurizio, poi in quello di via Cascione».

L’attività è stata aperta ininterrottamente dal 1962.