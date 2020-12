Ceriana, le regole per la raccolta funghi al vaglio del consiglio comunale

Ceriana. Ci sarà il regolamento per la raccolta dei funghi tra i temi trattati nel prossimo consiglio comunale. L’assise cerianasca è convocata per il prossimo 30 gennaio (mercoledì) alle 18 in sessione straordinaria.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1. lettura verbali seduta precedente.

2. bilancio di previsione 2021 – 2023: approvazione regolamento canone unico patrimoniale e determinazione tariffe 2021. 3. bilancio di previsione 2021 – 2023: determinazione aliquote addizionale comunale irpef.

4. bilancio di previsione 2021 – 2023: imposta unica comunale (i.m.u.). determinazione aliquote e detrazioni.

5. bilancio di previsione 2021 – 2023: tassa rifiuti (tari) 2021 – approvazione piano dei costi e delle relative entrate del servizio rifiuti predisposti in base ai costi e ricavi desumibili dagli esercizi 2019 e 2020.

6. regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi. approvazione

7. esame ed approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati.