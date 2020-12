Sanremo. Il regalo di Natale perfetto per un appassionato di tecnologia? Da Cellular Mode Sanremo, angolo via Palazzo, via Feraldi, troverete quel che fa al caso vostro a un prezzo speciale. Esclusivamente per il periodo delle feste è attiva la “super promo” – valida anche nei negozi di Ventimiglia – per tutti i clienti, vecchi e nuovi, dello store made in Riviera dei Fiori. Fino al 25 dicembre offerta esclusiva sulla serie P40 (Pro e Pro Plus) di Huawei: ad ogni acquisto subito in regalo delle cuffie bluetooth marca Cosmo.

La super promo è valida anche per i modelli Oppo A72 e A52 che vengono venduti a un prezzo speciale di 229 per il primo e soli 169 euro per il secondo. In più, per tutti i lettori di Riviera24.it che si presenteranno alla cassa con questo articolo a portata di smartphone, sconto extra di 20 euro sulle AirPods Apple, in questo caso vendute a 179 euro. Sempre della casa di Cupertino, da Cellular Mode è possibile scoprire uno dei prodotti di punta dell’azienda americana come l’Ipad Pro 11.

di 10 Galleria fotografica Cellular Mode Sanremo, super promo di Natale









Le feste di Natale sono da sempre il momento giusto per prepararsi all’anno nuovo. Come rivenditore ufficiale WindTre e Very Mobile, su tutti i nuovi numeri e, in particolare, sui nuovi clienti Business, da Cellular Mode i prezzi delle tariffe possono abbassarsi sotto punte del 50% per pacchetti che comprendono linea telefonica cellulare full optional, rete fissa con collegamento in fibra e sim aggiuntive per staff/collaboratori. Su Very Mobile, operatore virtuale che sfrutta sempre i ponti di WindTre, le offerte arrivano a prezzi stracciati: 100gb a 7,99 o 4.99 fino a 30gb.

Punto forte del negozio posizionato nel pieno centro di Sanremo rimane il servizio di assistenza e riparazione che mette a disposizione degli utenti personale qualificato in grado di rigenerare smartphone e pc sia da un punto di vista tecnico che software. Infine, grande successo stanno riscuotendo i modelli di telecamere per la videosorveglianza della Ezviz, ideali per abitazioni private e attività commerciali. Per un impianto chiavi in mano, grazie all’esperienza degli operatori di Cellular Mode che installano direttamente le telecamere scelte, configurando il sistema per renderlo accessibile a distanza da un semplice smartphone, il preventivo può arrivare alla metà del normale valore di mercato.

Aperto dalle 9 alle 19:30 tutti i giorni, osserverà un orario leggermente ridotto solo la domenica: 10:30 – 18:30.

Info e contatti:

@cellularmodesanremo

http://www.cellularmode.com

Telefono: 0184-1893399

Cellular Mode Ventimiglia

Via Chiappori, 8

18039 Ventimiglia

Tel : 0184 351060

email : ventimiglia@cellularmode.com

Windtre Ventimiglia

Via Cavour, 21

18039 Ventimiglia

Tel : 0184 843945

email : windtre@cellularmode.com