Castellaro, incendio in casa: un intossicato

Castellaro. Un incendio è divampato verso le 16 in una casa di via Nuvoloni. Ci sarebbe anche una persona intossicata dai fumi sprigionati dal rogo. Sul posto intervengono i vigili del fuoco dal distaccamento matuziano e il 118, con un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia. L’accesso alla zona dove sorge l’abitazione è particolarmente problematico per i mezzi coinvolti, visto che la via in questione è una stretta strada di campagna.



+++Aggiornamento in corso+++