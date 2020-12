Camporosso. E’ stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in elicottero, il 44enne Andrea Fadda di Bordighera, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto intorno alle 16 sull’Aurelia, al confine tra Camporosso e Ventimiglia.

Fadda era alla guida di un Porter quando si è scontrato, per motivi ancora da chiarire, con una Golf condotta da un trentenne, anch’egli rimasto ferito ma in modo meno grave.

Sul posto si sono precipitati carabinieri e vigili del fuoco, due ambulanze e l’automedica, oltre alla polizia locale di Ventimiglia che ha deviato il traffico per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. L’Aurelia è stata chiusa completamente nelle due direzioni anche per il tempo necessario ai rilievi dell’incidente e per la successiva rimozione dei veicoli coinvolti, andati distrutti.

Per soccorrere il 44enne l’elicottero Grifo è atterrato nel greto del torrente Nervia, a pochi metri dal luogo dell’incidente.