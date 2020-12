Camporosso, dona piega e trattamenti alle persone più bisognose: l’iniziativa benefica della parrucchiera Sonia

Camporosso. «Lunedì 21 dicembre doniamo piega e trattamenti alle persone più bisognose». E’ l’iniziativa benefica di Sonia parrucchieri per regalare un sorriso durante le festività natalizie a chi, purtroppo, è in difficoltà economica.

«Nel periodo difficile, in cui ci troviamo, caratterizzato dall’emergenza Covid-19, doneremo una piega e qualche piccolo trattamento, come shampoo curativo e maschere, alle persone che sono in difficoltà economica, visto che non lavorano, ma che desiderano comunque avere una coccola o dedicare del tempo a se stessi durante la settimana di Natale – spiega Sonia, la proprietaria – E’ un modo per passare un’ora senza pensare ai propri problemi ed è un’occasione per regalare un sorriso a qualcuno che è veramente in difficoltà».

La giornata solidale, in collaborazione con Nada Di Marco e Maria Cristina Mazzulla, si terrà lunedì 21 dicembre da Sonia parrucchieri, in via Aurelia 32.