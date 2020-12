Vallecrosia. Mercoledì grande sorpresa al campo sportivo dell’Oratorio Don Bosco a Vallecrosia, è arrivato il Babbo Natale direttamente dalla Lapponia per portare alcuni regali ai piccoli atleti della Polisportiva Salesiani Vallecrosia.

Nel rispetto delle regole Covid, Babbo Natale compreso, si è presentato grazie anche ai richiami che con tanta forza i bambini lo hanno invocato. E’ stato un bel momento, una bella sorpresa e tanta gioia per i bambini ancor più in questo periodo.

Grazie all’impegno e le attenzioni del direttivo PSV e in modo particolare alla disponibilità degli allenatori e dell’oratorio, l’attività è continuata, in questi mesi, quasi senza soste, rispettando le regole federali e governative dando a questi giovani atleti la possibilità di esercitare un’attività sportiva bella come quella del calcio.

Lo dimostra la numerosa partecipazione mercoledì quando è arrivato il Babbo Natale all’allenamento della categoria dei Primi Calci e Piccoli Amici che continuerà anche durante il periodo natalizio nei giorni consentiti (per info chiamare il 3664438040 o con sms WhatsApp al 3496428405).

Un grazie va alle famiglie che con tanto entusiasmo hanno aderito al progetto dell’oratorio dando vita a questa Polisportiva che oltre al calcio raccoglie attività come il rugby e MB/downhill.

Per quanto riguarda la “festa” per gli auguri di Natale un grazie va all’iniziativa delle mamme che hanno collaborato ed al Babbo Natale Arnaldo che si è immedesimato nel personaggio.

La Polisportiva Salesiana Vallecrosia Don Bosco sezione Calcio augura «a tutti i nostri atleti e familiari, ai nostri allenatori, ai nostri sponsor, a tutti i nostri sostenitori, all’Amministrazione e consiglieri del Comune di Vallecrosia, alle associazioni sportive e ai dirigenti e tesserati, alle Federazioni Sportive e ai loro dirigenti un sereno anno nuovo».