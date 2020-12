Bordighera. Sono già accese, nel centro cittadino, le luci che illumineranno il Natale e le feste a Bordighera. Installate dal Comune per le vie cittadine, dove oltre a stelle comete e altri addobbi natalizi, sono stati posati numerosi abeti illuminati. Ma non solo, a rendere magica l’atmosfera sono anche le installazioni di negozi, bar e ristoranti. Spiccano, in corso Italia, il dehors tutto luce del Buga Buga e della Casa del Caffè: migliaia di led argento e blu che rischiarano la via e rallegrano il cuore, nonostante la tristezza di una città semi-deserta a causa delle restrizioni imposte dal governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.