Bordighera, porte aperte virtuali all’istituto Montale

Bordighera. Il 2, il 9 e il 16 dicembre dalle 16,30 alle 18,30 porte aperte in versione online al liceo scientifico opzione scienze applicate Eugenio Montale in via Cagliari.

Nel rispetto della normativa anti-covid, quest’anno si terrà in versione virtuale l’evento per scoprire il percorso di studi offerto dall’istituto superiore della Città delle Palme.

L’istituto è finalizzato all’approfondimento della cultura scientifica, senza trascurare le materie letterarie ed umanistiche a sola esclusione del latino (sostituito da ore aggiuntive in scienze e da informatica). Al Montale, inoltre, sono presenti laboratori per gli esperimenti di scienze, stampante 3D, laboratorio con setting d’aula ad hoc per fare pratica di robotica, realizzazione di ologrammi e infine “scuola di droni” in collaborazione con il CAT Geometri di Ventimiglia.