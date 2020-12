Bordighera, Ponente Emergenza presenta la nuova ambulanza acquistata con le donazioni dei cittadini

Bordighera. Questo pomeriggio Ponente Emergenza presenterà alla cittadinanza la nuova ambulanza da rianimazione acquistata grazie alle donazioni.

Per ringraziare per le donazioni elargite, i volontari avrebbero voluto organizzare una lotteria a premi, ma tutto ciò non è possibile per via dell’emergenza sanitaria attualmente in corso, ma per mostrare la loro riconoscenza saranno davanti al Parco Hotel, dalle 14,30 alle 18, a distribuire palloncini ai bambini e doni, tra cui buoni spesa e buoni carburante, nel totale rispetto delle norme anti Covid, senza creare assembramenti.

Tra gli sponsor dell’iniziativa figurano: Despar Vallecrosia, Despar Bordighera, Wind Bordighera e Total Erg in piazza Valgoi.

Chiunque abbia il desiderio di lasciare un’offerta a Ponente Emergenza sarà ben accetta e permetterà loro di acquistare nuove attrezzature per svolgere la propria quotidiana missione nelle migliori condizioni possibili.